Atletico Madrid Manchester United 1-1: Elanga riprende i Colchoneros

Atletico Madrid-Manchester United termina 1 a 1: decisive le reti di Joao Felix, Elanga e le due traverse dei Colchoneros

Termina in parità il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United. Al Wanda Metropolitano non sono mancate le emozioni, ma la qualificazione per il prossimo turno si deciderà all’Old Trafford.

I Colchoneros sono passati in vantaggio al 7′ minuto con l’incornata di Joao Felix e hanno continuato a controllare il match, ritrovandosi più volte vicini al raddoppio. Al 80′ minuto Anthony Elanga approfitta dell’unico errore degli uomini di Simeone e segna la rete del pareggio. Decisive le traverse di Llorente, nel primo tempo, e di Griezmann nel finale di partita.

