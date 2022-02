Risultati Champions League LIVE: big match a Parigi, gioca anche il City

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti degli ottavi di finale. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti di risultati dagli ottavi di Champions League che si svolgerà tra martedì 15 febbraio e mercoledì 16 marzo. Inizia la fase finale della massima competizione continentale per club con subito un clamoroso big match tra Paris Saint Germain e Real Madrid a rappresentare il piatto forte del menù. Sfida proibitiva per l’Inter di Simone Inzaghi che incrocerà i tacchetti con il Liverpool di Salah e Manè, mentre per la Juventus avversario sulla carta più agevole, il Villarreal. City, Chelsea e Bayern super favorite con Sporting, Lille e Salisburgo, mentre appare incertissima la sfida tra Atletico Madrid e Manchester United. La rivelazione Ajax punta a confermarsi, invece, contro il Benfica.

OTTAVI DI FINALE – ANDATA

Sporting Lisbona-Manchester City ore 21

Paris Saint Germain-Real Madrid ore 21

Salisburgo-Bayern Monaco 16/2 ore 21

Inter-Liverpool 16/2 ore 21

Chelsea-Lille 22/2 ore 21

Villarreal-Juventus 22/2 ore 21

Benfica-Ajax 23/2 ore 21

Atletico Madrid-Manchester Utd 23/2 ore 21

OTTAVI DI FINALE – RITORNO

Liverpool-Inter 8/3 ore 21

Benfica-Salisburgo 8/3 ore 21

Real Madrid-Paris Saint Germain 9/3 ore 21

Manchester City-Sporting Lisbona 9/3 ore 21

Manchester United-Atletico Madrid 15/3 ore 21

Ajax-Benfica 15/3 ore 21

Juventus-Villarreal 16/3 ore 21

Lille-Chelsea 16/3 ore 21