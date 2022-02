ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio De la Ceramica, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra Villarreal e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio De la Ceramica, Villarreal e Juve si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Villarreal Juve 0-1 MOVIOLA

1′ FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida tra Villarreal e Juve!

1′ GOL VLAHOVIC – Clamoroso a Vila-Real, bianoconeri in vantaggio con Vlahovic! Gran lancio per il serbo, che controlla in corsa e batte Rulli con un diagonale pazzesco.

4′ Tiro Vlahovic – Buona azione in contropiede della Juve, Vlahovic prova ancora a finalizzare ma viene chiuso dalla retroguardia del Villarreal.

7′ Villarreal in gestione – Subito il gol nel primo giro di orologio da parte di Vlahovic, la formazione di casa prova ad organizzare la manovra. Non semplice con la difesa della Juve tutta schierata.

9′ De Sciglio impreciso – Gran cambio di gioco di Locatelli per il terzino bianconero, che si impegna ma non riesce a mantenere in gioco il pallone.

10′ Contatto Vlahovic-Pau Torres – Duro scontro di gioco tra i due. Il serbo lamenta un fallo, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di punzione.

12′ Occasione Lo Celso – L’argentino è pericoloso dall’interno dell’area di rigore: il suo tiro di mancino termina sul fondo dopo avet colpito il palo.

15′ Miracolo di Szczesny – Sul tentativo di tacco di Danjuma l’estremo difensore polacco salva i suoi con un grande intervento.

18′ Occasione Juve – Buon cross dalla trequarti da parte di Cuadrado, Morata viene anticipato all’interno dell’area di rigore da un’ottima uscita di Rulli.

20′ Tiro Foyth – Diagonale debole da parte del giocatore del Villarreal, Szczesny controlla l’uscita del pallone.

22′ Occasione Morata – Lo spagnolo penetra in area di rigore e cerca spazio per il tiro verso la porta di Rulli. Il 9 bianconero viene chiuso in maniera regolare da Foyth.

25′ Tiro Locatelli – Vlahovic difende palla all’interno dell’area di rigore e scarica per Locatelli: il centrocampista bianconero calcia di prima intenzione potente ma alto sopra la traversa.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Villarreal Juve 0-1: risultato e tabellino

Reti: 1′ Vlahovic

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso. All. Emery. A disp. Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Estupinan, Trigueros, Dia, Pino, Mandi, Moi Gomez, Aurier

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Arthur, Pellegrini, Kean, Bonucci, Zakaria, Soulè.

ARBITRO: Siebert (GER)

RISULTATI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE