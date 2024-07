Shevchenko SVELA: «Vi RACCONTO la notte di Manchester. Il difensore più FORTE mai affrontato è stato...»

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha voluto ricordare il suo passato rossonero rivelando qualche RETROSCENA

A 1vs1, l’ex centravanti Andriy Shevchenko ha raccontato qualche aneddoto sulla sua storia al Milan: dalla Champions ai compagni di squadra più forti tra Serie A e competizioni varie.

NOTTE DI MANCHESTER – «Fu un’emozione incredibile, ancora ora sorrido tanto perché è una cosa che ti capita una volta».

MALDINI – «Ho giocato il mio primo incontro contro la Nazionale italiana contro Paolo Maldini, non posso non nominare lui. Quel giorno li non giocavo ancora attaccante, giocavo un po’ a destra, abbiamo giocato in Ucraina, ho giocato contro Paolo e ho capito che era un giocatore troppo forte, sono andato dall’allenatore e ho detto “Posso cambiare fascia?”. Sono andato a giocare un po’ a sinistra però Paolo era un giocatore completo, per me è il più forte difensore che c’è stato».

DIFENSORI PIU’ FORTI DA AFFRONTARE – «Jaap Stam, un altro giocatore molto forte, intelligente, aveva forza fisica, era un giocatore molto intelligente. John Terry, Thuram e Zanetti, devono esserci per forza».

RONALDO IL FENOMENO – «È il più forte di tutti, il più forte della nostra generazione, perché è un giocatore completo, aveva classe, potenza, velocità, un dribbling pazzesco, segnava tanti goal. Poi è intelligente, divertente, un fuoriclasse».

TOP 5 MIGLIORE CON CUI HA GIOCATO – «Dida, Maldini, Pirlo e Kakà».