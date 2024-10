Champions League 2024/2025 su TV8 in chiaro: le partite

Il programma delle partite della Champions League 2024/2025 su TV8 in chiaro

Dalla stagione 2024/2025 Mediaset non trasmetterà più in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League in chiaro su TV8: se le gare delle formazioni italiane (Inter, Juventus, Milan, Bologna e Atalanta) saranno visibili soltanto su Sky e Amazon Prime Video, che si sono assicurate i diritti, per la Fase campionato TV8 (canale n°8 del Digitale terrestre) trasmetterà ogni mercoledì in diretta e in chiaro la miglior gara con protagoniste le squadre straniere.

Le serate inizieranno alle 20.20 con il contenitore “TV8 Champions Night”, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. Alle 21 andrà in onda la partita in chiaro e successivamente si tornerà in studio per gli highlights di tutte le gare e i commenti fino a mezzanotte e mezza. Ospiti della trasmissione Stefano De Grandis, Walter Zenga e tanti altri personaggi del mondo del giornalismo e del mondo del calcio.

Anche per le successive fasi ad eliminazione diretta TV8 trasmetterà in chiaro una sfida per settimana.

Partite Champions in chiaro su TV8 per la stagione 2024/2025, ecco il calendario:

Champions League in chiaro su TV8

Fase Campionato Champions League 2024/2025

TV8 trasmetterà in chiaro ogni mercoledì per ogni turno della Fase Campionato la miglior partita fra quelle che vedono protagoniste formazioni stranieri.

La prima giornata della fase a gironi si è disputata dal 17 al 19 settembre 2024.