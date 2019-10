Atletico Madrid, Morata: «Polemico? Ho mimato la Champions» – VIDEO

Atletico Madrid, Morata spegne le polemiche legate alla sua esultanza dopo il gol in Champions League contro il Bayer Leverkusen – VIDEO

Alvaro Morata ieri è risultato decisivo per l’Atletico Madrid: entrato intorno al 70°, ha messo a segno il gol da vittoria contro il Bayer Leverkusen con un’incornata delle sue.

Morata ha poi così spiegato la sua esultanza: «Ho messo le mani alle orecchie per mimare il trofeo della Champions League. Ho detto a mia moglie che era da tanto che non segnavo in Champions. Le polemiche non sono vere».