Atletico Madrid, comunicato a Raspadori il via libera alla Roma: raggiunta l’intesa tra i club, ora la decisione passa al giocatore

L’Atlético Madrid ufficializza a Raspadori l’intesa con la Roma: operazione definita, resta da capire la volontà del giocatore

Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, l’Atlético Madrid ha comunicato a Giacomo Raspadori di aver trovato un accordo con la Roma per il suo trasferimento, definendo l’operazione come una concreta “opportunità di mercato”. L’attaccante si è preso alcuni giorni per riflettere e, prima di dare una risposta definitiva, intende confrontarsi direttamente con Diego Simeone per valutare ogni aspetto del suo futuro.

La decisione ora passa a Raspadori e al suo entourage. Il classe 2000 ha diverse proposte e vuole scegliere con calma la destinazione più adatta, valutando non solo il progetto tecnico ma anche la formula del trasferimento. L’idea di lasciare Madrid a titolo definitivo, e non in prestito, è una possibilità che il giocatore sta considerando con attenzione.

La Roma ha già un’intesa con l’Atlético per un prestito con obbligo di riscatto condizionato, mentre la Lazio — forte della cessione di Castellanos — potrebbe tentare l’acquisto a titolo definitivo. Dalla Turchia, intanto, anche il Galatasaray ha chiesto informazioni. Nessuna decisione arriverà prima di domenica, quando i Colchoneros affronteranno la Real Sociedad.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

