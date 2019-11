Atletico Madrid, Simeone: «Reazione importante, grande secondo tempo»

Atletico Madrid, Simeone commenta il pareggio con il Siviglia, arrivato grazie al gol di Morata. Ecco le parole dell tecnico

Non un grande momento per l’Atletico Madrid che impatta con il Siviglia, pareggiando per 1-1. Ecco le parole di Simeone in conferenza stampa.

SIMEONE – «Nel secondo con Arias e Costa abbiamo provato a spingere più velocemente verso i tre centrali di Siviglia, e lo hanno fatto molto bene. Avremmo potuto vincere la partita, ma mi rimane la reazione importante, è stata una bella partita nel secondo tempo».