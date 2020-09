Atletico Madrid, Suarez a rischio: contatti per Cavani

L’Atletico Madrid ha ripreso i contatti con l’entourage di Edinson Cavani dopo le problematiche sorte per Luis Suarez

L’Atletico Madrid ha cambiato obiettivo per l’attacco dopo le problematiche sorte per Luis Suarez, finito al centro di una polemica mediatiche per via dell’esame di italiano sostenuto presso l’Università di Perugia.

Come riportato da As, il club spagnolo ha riavviato i contatti con l’entourage di Edinson Cavani, attualmente svincolato al termine dell’avventura al Paris Saint-Germain.