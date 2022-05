Attacco Sampdoria, emergenza totale: le ultime verso l’Inter

Sampdoria, avanti con Caputo: le ultime sull’attacco della squadra blucerchiata contro l’Inter di Inzaghi

La Sampdoria è arrivata all’ultima giornata del campionato 2021/22. Una stagione lunghissima, caratterizzata più da alti che da bassi, ma che termina con la garanzia della permanenza in Serie A per il prossimo campionato. Resta solo l’Inter da affrontare con l’attacco in piena emergenza.

Francesco Caputo convive con la sua micro-frattura al mignolo del piede, che è sì in via di guarigione ma dovrà giocare con il dolore. Fabio Quagliarella nella seduta di ieri non si è allenato e può andare solo in panchina. Non convocati Vladyslav Supryaga e Sebastian Giovinco.