Aubameyang, attualmente al Chelsea attacca il suo ex tecnico all’Arsenal, Arteta: «Ha bisogno di giovani: non dicono niente, ascoltano solo»

Pierre-Emerick Aubameyang attacca il suo ex tecnico, Mikel Arteta. In un video pubblicato su Youtube, l’attaccante del Chelsea ha accusato il tecnico spagnolo di non saper gestire i calciatori con molta personalità. Di seguito le sue parole.

«Arteta non riesce a gestire i grandi campioni. Ha bisogno di giovani: non dicono niente, ascoltano solo».