Augello Cagliari: «Ci salveremo: dopo Ranieri non era facile, ma la scelta di Nicola è giusta! Vivere a Cagliari? Sono milanese, ma da anni vivo sul mare e mi piace»

Augello Cagliari, le parole del difensore dei rossoblù sulla lotta salvezza: «Dopo Ranieri era difficile scegliere, ma Nicola è la persona giusta»

Tommaso Augello ha parlato a la Gazzetta dello Sport: il difensore del Cagliari ha toccato vari argomenti, a cominciare dall’obiettivo salvezza dei rossoblù. Di seguito le sue parole.

CON CLAUDIO RANIERI TRA SAMPDORIA E CAGLIARI – «Sampdoria? Mi prelevarono dallo Spezia, ringrazio Pasquale Marino e Guido Angelozzi, mi hanno aiutato tanto quando papà è morto. Ranieri arrivò al posto di Di Francesco e dopo due gare mi buttò in campo. Lui è un fuoriclasse, la sua marcia in più è a livello umano, crea serenità e ha idea di come trattare i calciatori; prende tutte le responsabilità. Mi vollè quando il Cagliari era in cadetteria ed io non volevo scendere in B. Io speravo di salvarmi con la Sampdoria ma retrocedemmo. Così sono andato da lui».

DAVIDE NICOLA – «Credo che riusciremo a salvarci. Non era semplice arrivare dopo Ranieri, il Cagliari ha fatto una scelta precisa. E’ un profilo importante, una persona umanamente ottima».

UN MILANESE A CAGLIARI – «Sto benissimo, mi piace il mare e da anni gioco in città così, da piccolo andavo a Riva Trigoso, vicino a Sestri Levante e poi ho giocato a Spezia e a Genova, ora vivo al Poetto. Mi sveglio davanti al mare con la mia ragazza Martina, stiamo assieme da12 anni, va e viene da Milano, l’amore prevale su tutto».

RUOLO E NAZIONALE – «(Preferisco giocare come n.d.r.) terzino a quattro, mi piace più attaccare che difendere. La cosa più bella? Fare i cross. Tutti sognano la Nazionale ma per me è importante restare in Serie A, voglio farlo con il Cagliari. Sono pronto a rinnovare».

SINGOLI ROSSOBLU’ E TERZINI FORTI – «(Mi ha colpito n.d.r.) Felici, ha qualità importanti, oltre allo spunto e alla cattiveria. Io poi sono “fratello” di Zappa, ero in squadra con suo fratello a Cimiano, siamo inseparabili. Il terzino più bravo è Dimarco, cosa che dico da milanista. Ha piede ed è intraprendente».