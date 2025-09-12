Ausilio Inter, nuovi rumors sull’Al-Hilal: ma per convincerlo… Ultime sul futuro del direttore sportivo nerazzurro che ha già ricevuto una proposta

Il futuro di Piero Ausilio all’Inter è avvolto da una nebbia di incertezza, alimentata da una ricca e concreta offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Corriere dello Sport, lo storico direttore sportivo nerazzurro sarebbe finito nel mirino dell’Al-Hilal, club allenato dall’ex tecnico interista Simone Inzaghi. La proposta sul tavolo è di quelle capaci di far vacillare chiunque: un contratto da 3 milioni di euro a stagione e, soprattutto, pieni poteri e massima libertà di manovra sul mercato.

Nonostante l’entità dell’offerta, la decisione non è stata ancora presa. Ausilio, profondamente legato al club in cui è cresciuto professionalmente fino a diventarne una colonna portante, ha intenzione di gestire la situazione con la massima trasparenza. Il prossimo passo, infatti, sarà un confronto diretto e decisivo con la proprietà, Oaktree, e con il presidente Beppe Marotta. Sarà quello il momento della verità, in cui il dirigente esporrà la situazione e ascolterà la posizione del club.

A gettare ulteriore luce sulla vicenda è stato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha precisato i contorni della questione. Secondo Zazzaroni, l’offerta attuale da 3 milioni, per quanto importante, “non è ancora accettabile” per convincere Ausilio a lasciare Milano. Affinché il DS prenda realmente in considerazione l’idea di raggiungere Inzaghi, dovrebbero verificarsi due condizioni strettamente collegate: l’arrivo di una vera e propria “proposta indecente”, ovvero un rilancio quasi irrinunciabile, e solo a quel punto un confronto definitivo con la dirigenza.

Per ora, quindi, prevale la calma. La sensazione è che servirebbe uno sforzo economico fuori dal comune da parte del club saudita per strappare Ausilio all’Inter. Il mercato appena concluso, ricco di operazioni strategiche, potrebbe quindi non essere la sua “ultima sfida”, ma la prosecuzione di un lavoro che lo vede protagonista da anni.