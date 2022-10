Episodio choc ad Avellino: genitore minaccia il responsabile del settore giovanile. «Ti taglio la testa se mio figlio non gioca»

Episodio agghiacciante ad Avellino dove Giuliano Capobianco, responsabile del settore giovanile del club biancoverde, è stato minacciato di morte: «Ti taglio la testa e la metto in una valigia se l’allenatore non fa entrare mio figlio», la surreale frase pronunciata e aggredito da un genitore di un calciatore dell’Under 17 che pretendeva di veder scendere in campo il figlio .

Come spiega Il Mattino, il fatto è avvenuto ieri allo stadio Ambrosini di Venticano.