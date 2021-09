Avversarie Italia, successo della Bulgaria: 1-0 alla Lituania

La Bulgaria, avversaria dell’Italia nel gruppo C, ha ottenuto un successo contro la Lituania con il risultato di 1-0

Dopo il pareggio di Firenze per 1-1, la Bulgaria ottiene il suo primo successo nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, piazzandosi al terzo posto a 5 punti dietro la Svizzera (quota 6). Per gli avversari dell’Italia basta una rete dell’ex Palermo Chochev per mettere al tappeto la Lituania, prossimo avversario proprio degli azzurri. Gara in programma a Reggio Emilia mercoledì prossimo.