Avvocato Iacono: «Ricostruiti i rapporti tra FIAT e FIGC»

L’avvocato Roberto Iacono ha parlato della ricostruzione di alcuni rapporti tra FIAT e FIGC: ecco le sue parole sulla questione

L’avvocato Roberto Iacono, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della ricostruzione di alcuni rapporti tra FIAT e FIGC.

IACONO – «Sono stati ricostruiti i rapporti tra Fiat e FIGC ed abbiamo presentato un esposto alla Procura di Napoli, con gli atti presi dalla Procura di Roma per competenza sulla sponsorizzazione della Fiat alla FIGC. C’è conflitto di interessi. Ricostruendo la storia della Fiat, si arriva alla sponsorizzazione a FIGC e AIA. Le indagini sono in corso, siamo in attesa di riscontri ma c’è segretezza e quindi c’è difficoltà nel ricevere informazioni. Il codice FIGC all’articolo 10 parla di conflitto di interessi ed è chiaro vi sia se la Exor è azionista di maggioranza di Fiat, Ferrari e Juve. E non credo al conflitto d’interesse d’apparenza. E’ stato chiesto alla Procura di mettere in chiaro questa situazione. I rapporti sono Juventus-Fiat-EXOR-quotazioni in borsa-FIGC-AIA».