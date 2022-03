Azzurri, nuova partnership con Adidas: dal 2023 vestirà tutta la FIGC. Tutte le nazionali saranno brandizzate adidas. Il commento di Gravina

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato il prossimo contratto di sponsorizzazione.

Dal gennaio 2023, tutte le Nazionali azzurre indosseranno capi brandizzati Adidas: Nazionale maschile, femminile, tutte le giovanili, ma anche le nazionali di futsal, di beach soccer e di e-sports.

IL COMMENTO DI GRAVINA – «L’annuncio della partnership con Adidas è motivo di orgoglio per la FIGC. Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro appeal commerciale e rafforza il processo di sviluppo del nostro brand sia in Italia che all’estero. La passione e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato in Adidas sono gli stessi che la Federazione Italiana profonde ogni giorno nella valorizzazione di tutte le Nazionali Azzurre e del calcio italiano, a ogni livello».

IL CEO DI ADIDAS, Kasper Rørsted – «Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare questa partnership a lungo termine con la FIGC. Siamo entusiasti che una delle Nazionali calcistiche di maggior successo entri a far parte del nostro portfolio di Federazioni internazionali e non vediamo l’ora di raggiungere grandi traguardi insieme»