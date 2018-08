Il Parma alla ricerca di un attaccante: piace Babacar del Sassuolo. Il giocatore può salutare la squadra di De Zerbi

Ottenuta la promozione, il Parma si prepara a debuttare nuovamente nella massima serie italiana. Il club emiliano è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico D’Aversa in vista dell’inizio del campionato. L’obiettivo principale resta l’attaccante: tra i nomi presi in considerazione dai ducali, c’è quello di Khouma El Babacar, centravanti del Sassuolo. L’ex Fiorentina, alla luce degli ottimi risultati ottenuti da De Zerbi nell’utilizzare Boateng come prima punta, è tra i possibili partenti. Il club neroverde, infatti, prenderà in considerazione eventuali offerte per il senegalese.