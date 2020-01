Bacca ricorda: «Godin? All’Atletico era insuperabile» – VIDEO

L’ex Milan Bacca ha dichiarato che non vorrebbe più affrontare Godin e Miranda, che all’Atletico erano insuperabili

Carlos Bacca ha parlato dell’interista Godin e dell’ex Miranda: «Non vorrei più affrontarli, erano insuperabili all’Atletico Madrid. Oggi invece vorrei evitare il “Chimi” Avila, uno che vorresti sempre avere come compagno di squadra»

L’ex Milan, attualmente al Villareal, ha elogiato così l’attaccante dell’Osasuna: «Ha energia, dà tutto per il club, corre sempre per 90 minuti. Un’energia che trasmette ai compagni quando corre e lotta, per questo non vorrei mai affrontarlo».