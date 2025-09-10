Baccaglini si è spento a 41 anni: morto l'ex presidente del Palermo - Calcio News 24

Addio a Paul Baccaglini: si è spento a 41 anni l’ex presidente del Palermo ed ex inviato de “Le Iene”

Una notizia tragica scuote profondamente il mondo dello spettacolo e del calcio italiano. Paul Baccaglini, ex volto televisivo e per un breve periodo anche presidente del Palermo Calcio, è stato trovato morto nella sua abitazione di Segrate. Aveva soltanto 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario, ma le autorità stanno ancora conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Un percorso tra spettacolo, finanza e sport

Nato a Chicago e cresciuto tra Pittsburgh e l’Italia, Baccaglini aveva una personalità eclettica e un percorso di vita decisamente fuori dal comune. Il grande pubblico lo aveva conosciuto grazie al programma televisivo Le Iene, dove si era distinto per uno stile ironico e tagliente che lo aveva reso un volto amato della trasmissione. Prima di approdare in TV, aveva già maturato esperienze nel mondo della radio.

Dopo il successo televisivo, Baccaglini si era allontanato dai riflettori per dedicarsi ad attività finanziarie. Da trader e imprenditore, nel 2017 aveva tentato l’ingresso nel calcio professionistico, assumendo per alcuni mesi la presidenza del Palermo Calcio, allora militante in Serie A.

La breve avventura a Palermo

La sua avventura alla guida del Palermo durò appena cinque mesi. Subentrò allo storico patron Maurizio Zamparini con grandi progetti e promesse, presentandosi come il volto giovane e internazionale di un nuovo corso per il club siciliano. Tuttavia, l’operazione di acquisto non si concluse a causa della mancanza delle garanzie economiche richieste, e il suo ruolo nel club si chiuse in estate con molte polemiche e rimpianti.

Il cordoglio del calcio e della televisione

La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito duramente tanto il mondo del calcio quanto quello dello spettacolo. La redazione de Le Iene ha espresso il suo dolore con un messaggio toccante: «Ciao Paul. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia». Anche il Palermo FC, attraverso un comunicato ufficiale, ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia, a nome del presidente Dario Mirri e del City Football Group.

La scomparsa di Paul Baccaglini lascia un grande vuoto: un uomo dallo spirito libero, capace di reinventarsi, che se n’è andato troppo presto.