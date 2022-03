Bacellona, dietrofont Dembélé: colpo di scena per il futuro

Dembélé, colpo di scena all’orizzonte: il Barcellona ci pensa per il futuro dell’attaccante francese. Le ultimissime

La telenovela del futuro di Dembélé continua con un altro, possibile colpo di scena.

Per El Chiringuito, infatti, non è più esclusa la possibilità che l’attaccante francese restareal Barcellona. I blaugrana avrebbero proposto a Dembélé un’offerta per prolungare il contratto in scadenza a giugno fino al 2024 a 8 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus.