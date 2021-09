Bale chiarisce: «Non avevo mai pianificato di chiudere con la nazionale»

Gareth Bale non ha alcuna intenzione di lasciare la nazionale del Galles: il giocatore del Real Madrid ha chiarito tutto alla BBC

Gareth Bale non ha alcuna intenzione di lasciare la nazionale del Galles. Le parole del giocatore alla BBC.

«Per me era meglio non esprimermi sul tema a poco tempo dall’inizio dell’Europeo. Non avevo mai pianificato di chiudere con la nazionale, volevo solo concentrarmi sull’Europeo. Non avevo bisogno di spiegare, non ne ho ancora. Parlarne prima dell’Europeo, qualsiasi cosa avessi detto, avrebbe fatto sì che si parlasse troppo di questo».