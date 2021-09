Bale eguaglia... Bale: il record con il Galles

Con la tripletta contro la Bielorussia, Gareth Bale ha eguagliato un record con il Galles fatto segnare da lui stesso

Gareth Bale è stato protagonista del match tra il suo Galles e Bielorussia, valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, terminato con il risultato di 3-2 per i britannici. Il calciatore del Real Madrid ha infatti segnato la tripletta decisiva, eguagliando un suo stesso record.

Come riportato da OptaJoe, l’ala mancina è infatti il primo calciatore del Galles a segnare tre gol dopo lo stesso Bale nel match con la Cina del 2018. Record eguagliato, quindi, per un giocatore rinato in questo inizio di stagione.