Bale esalta Mourinho: «Lui e il Tottenham connubio perfetto»

Bale esalta Mourinho: «Lui e il Tottenham un connubio perfetto, gli Spurs vogliono vincere e il portoghese è un vincente»

L’attuale giocatore del Real Madrid, Gareth Bale, ha speso parole al miele per José Mourinho. Ecco le parole dell’ex Tottenham sull’attuale tecnico Spurs, ai microfoni di BT Sport:

«Scegliere Mourinho è stata una fantastica svolta da parte degli Spurs: loro vogliono vincere, e stiamo parlando di un vincente. Per farlo non c’è connubio migliore di questo. I fischi al Real? Sono cresciuto e so come affrontare la cosa».