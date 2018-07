Il Parma vuole Mario Balotelli ed ha il sì del calciatore: l’operazione però è difficile a causa dei costi elevati

Tornato il Serie A, il Parma vuole rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa per provare a conquistare una salvezza tranquilla. I ducali sono alla ricerca di un attaccante e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbero provando a riportare in Italia Mario Balotelli, centravanti ex Inter e Milan ora al Nizza. Il giocatore vuole lasciare il club francese ed avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi in Emilia. Nonostante il sì di Supermario, però, l’operazione resta complicata a causa degli alti costi.