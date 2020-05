L’ex calciatore Federico Balzaretti, ora opinionista di DAZN, ricorda l’esperienza della Juventus in Serie B – VIDEO

Federico Balzaretti ha ricordato l’esperienza vissuta dalla Juventus nel campionato di Serie B, durante la stagione 2006/07.

«Vedere la Juventus in Serie B era come se gli U2 andassero in concerto a Crotone o a Terni», ha ammesso ironicamente l’ex calciatore e attuale opinionista di DAZN.