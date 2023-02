Barçagate: rigori ed espulsioni, a Madrid fanno i conti

Tutte le voci che si stanno susseguendo in Spagna dopo lo scandalo legato al Barcellona ed il suo rapporto con gli arbitri

Insieme all’attesa per la gara di stasera con il Manchester United, sicuramente la più prestigiosa del cartellone odierno di Europa League, a Barcellona si vivono ore preoccupate per un nuovo caso che vede il club coinvolto. La prima pagina di AS lo definisce «Barçagate arbitral». Di cosa si tratta? Per tre anni, esattamente tra il 2016 e il 2018, la società catalana avrebbe pagato una somma vicina a 1,4 milioni di euro a una società privata che fa capo a José Maria Enriquez Negreira, all’epoca vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri. La notizia è stata confermata dal diretto interessato, che ha negato in termini molto netti che questo rapporto abbia in qualche maniera determinato un trattamento di favore nei confronti del Barcellona. Estremamente ferma anche la presa di posizione del presidente del club, Joan Laporta: «Difenderemo il nostro onore».

Il Barcellona sta tenendo una difensiva basata su un punto: quei versamenti sono una pratica comune a tutti i club della Liga e riguardano un lavoro di consulenza che consisteva in lezioni dedicate ai giocatori per spiegare come dovevano comportarsi con gli arbitri. Un’altra dichiarazione che ha fatto rumore è però arrivata dalla Federcalcio spagnola, che ha preso le distanze da Negreira: «Nessuno dei tesserati può svolgere funzioni che rischino di generare un conflitto d’interessi». As, quotidiano vicino al madridismo, rincara la dose appoggiandosi si dati statistici: dal 2003 al 2018, il Barcellona mostra il bilancio più favorevole nei rigori, con un +68 (125 a favore, per i 57 contrari) e nel saldo dei cartellini rossi, con +43 (61 ricevuti, a fronte dei 104 mostrati agli avversari). Il Real Madrid, al contempo, ha avuto un rigore in più a favore ma gliene sono stati fischiati contro 66 e quindi ha numeri meno favorevoli del Barça. Ma dove la differenza è abissale è nel capitolo espulsioni: i Blancos hanno addirittura un saldo negativo, con 88 rossi ricevuti e a fronte degli 83 determinati.