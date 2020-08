Barcellona, 8 reti subite? È successo sei volte in 4440 partite

Il Barcellona ha concesso solamente in sei partite ufficiali otto reti agli avversari: tutti i casi storici del club blaugrana

Il Barcellona ha rimediato una pesantissima sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, capace di liquidare i blaugrana per 8-2.

Solamente sei volte (in 4440 partite ufficiali) il Barça ha rimediato un passivo così pesante nella sua storia:

12-1 vs. Athletic in Liga (1931)

8-2 vs. Real Madrid in Liga (1935)

11-1 vs. Sevilla in Liga (1940)

11-1 vs. Real Madrid in Copa del Rey (1943)

8-0 vs. Sevilla in Copa del Rey (1946)

8-2 vs Bayern in Champions League (2020)