Barcellona, proposto André Gomes alla Juve

Miralem Pjanic piace al Barcellona: il club blaugrana avrebbe proposto alla Juve il cartellino di Andrè Gomes come contropartita

Il Barcellona è alla ricerca di un centrocampista. Il primo nome sulla lista del club blaugrana sembra essere quello di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco in forza alla Juventus. La società bianconera non sembra aver intenzione di cedere il giocatore, ma gli spagnoli al momento non hanno alcuna intenzione di mollare.

Ecco perché, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club di Bartomeu avrebbe messo sul piatto il cartellino di André Gomes come contropartita per arrivare al giocatore ex Roma. La risposta della Vecchia Signora, però, resta la stessa: Pjanic non si muove.