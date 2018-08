Secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro segreto tra lo scontento transalpino del Manchester United e il connazionale direttore sportivo del Barcellona

Come si evince da Tuttosport, sempre in prima fila sulle questioni juventine, ci sarebbe stato un clamoroso quanto segreto incontro tra Il dirigente sportivo del Barcellona Eric Abidal e Paul Pogba. Il summit si sarebbe verificato a Los Angeles, più precisamente in una villa privata situata nelle colline di Beverly Hills.

Il neo campione del mondo è nella lista anche della Juventus, che vorrebbe completare l’organico con il ritorno del “polpo Paul”, visto che era entrato con le sue prestazioni nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. Tuttavia, la Juve in questo momento non potrebbe permettersi di imbastire una trattativa con l’attuale giocatore dei Red Devils, in rotta con il manager Mourinho, per ragioni finanziarie. Occorrerebbe una cessione importante, individuata in quella possibile di Pjanic, visto il ruolo che i due giocatori condividono in campo, seppure con caratteristiche totalmente differenti.