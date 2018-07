Juve, blindato Pjanic: Mire non si tocca! Ora il rinnovo

La Juve vuole blindare il centrocampista Miralem Pjanic. Marotta e Paratici fanno felice Allegri e anche il bosniaco: pronto il rinnovo

Miralem Pjanic resterà alla Juventus? Difficile dirlo con certezza a poco meno di 20 giorni dalla chiusura del calciomercato ma gli ultimi segnali che arrivano da casa Juventus fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi juventini. Il club bianconero, secondo Il Corriere dello Sport, ha tolto il bosniaco dal mercato. Il centrocampista è corteggiato da Manchester City, Chelsea e PSG. La Juve aveva chiesto a Ramadani, suo nuovo agente, di portare offerte da 100 milioni per iniziare a parlare della cessione ma nessuno ha messo sul piatto una cifra simile e così si potrà iniziare a parlare del rinnovo.

«Sento e leggo molte cose che non sono vere. Io mi sto preparando per la nuova stagione e questa è la cosa più importante. Gli ultimi due anni con la Juve per sono stati molto positivi e non voglio dare importanza a ciò che si sente e si legge in giro» ha detto nelle ultime ore il centrocampista bianconero. La Juventus a breve avvierà le trattative per il rinnovo. Pjanic potrebbe guadagnare 6,5-7 milioni di euro, diventando uno dei giocatori più pagati dell’intera rosa bianconera.