Barcellona, caos De Jong: si rischia un procedimento penale!

Il Barcellona pronto ad aprire un procedimento penale nei confronti del centrocampista olandese De Jong: cosa sta succedendo

Stando a quanto riportato dal The Athletic, il Barcellona vorrebbe annullare l’attuale contratto in vigore di Frenkie de Jong per tornare alle cifre pattuite prima del rinnovo firmato il 20 ottobre del 2020 dalla vecchia dirigenza blaugrana.

La gestione di Bartomeu è infatti considerata illegale e rischia di portare ad un procedimento penale nei confronti della vecchia proprietà. Novità attese a breve.