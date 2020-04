Barcellona, ceduti i diritti del Camp Nou per combattere il Coronavirus

Il Barcellona ha ceduto alla Fondazione Barça i diritti dello stadio Camp Nou per combattere l’emergenza Coronavirus

Il Barcellona ha ceduto alla Fondazione Barça i diritti dello stadio Camp Nou per trovare un nuovo sponsor in vista della prossima stagione e contrastare l’emergenza Coronavirus in Spagna.

Il comunicato ufficiale: «Il consiglio di amministrazione, presieduto da Josep Maria Bartomeu, ha approvato la cessione dei diritti del Camp Nou per la stagione 2020-2021 alla Fondazione Barça per raccogliere fondi da investire in progetti di ricerca realizzati in Catalogna e nel resto del mondo contro gli effetti di COVID- 19».