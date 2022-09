Barcellona, Cruyff: «La squadra è forte e lo stadio è di nuovo pieno»

Le parole di Jordi Cruyff, nuovo ds del Barcellona: «C’è molta pressione sull’allenatore, che fa la formazione pensando solo a vincere»

Jordi Cruyff, nuovo ds del Barcellona ha rilasciato una intervista a NOS a pochi giorni dal suo insediamento. Di seguito le sue parole.

RUOLO E PROGETTO – «Sono al Barcellona da circa un anno e solo ora il mio ruolo è diventato un po’ più attivo, soprattutto durante il mercato. Non è una situazione facile: ascolto le opinioni ma molte persone non conoscono le regole del fair-play finanziario spagnolo, molto rigide rispetto al resto d’Europa. La squadra ora è di nuovo forte; lo si vede in particolare dal fatto che il nostro stadio è di nuovo pieno. I tifosi si sono rianimati e credono ancora nel progetto».

DEPAY E DE JONG – «Stanno giocando, sono con noi sin dalla preparazione ed entrambi sono stati titolari nell’ultima partita. C’è molta pressione sull’allenatore, che fa la formazione pensando solo a vincere».