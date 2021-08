Barcellona, De Jong: «Stiamo crescendo come squadra, lotteremo per tutto»

Il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong ha parlato della nuova stagione dei blaugrana che sta per cominciare

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, in una intervista a Sport ha parlato della nuova stagione dei blaugrana che sta per cominciare.

MIGLIORAMENTI – «È difficile dire come sono migliorato, ma penso di essere cresciuto molto come persona e anche come calciatore. E voglio continuare a crescere».

LOTTARE – «Penso che per questa stagione abbiamo migliorato la rosa, stiamo crescendo come squadra, è anche il secondo anno dell’allenatore e di solito si migliora quando è il secondo anno. Credo che il prossimo anno avremo occasioni per lottare e vincere titoli importanti. Penso che l’atmosfera sia molto buona ora. C’è tanta qualità, i ragazzi hanno talento e la rosa quest’anno è molto forte. Combatteremo per tutto».

KOEMAN – «Il mio rapporto con l’allenatore è molto buono, lo conosco dalla squadra olandese e mi chiede di assumermi responsabilità e migliorare ogni anno. E niente di più».

DEPAY – «Per me Memphis è un giocatore con tante qualità, può darci tanto perché ha dribbling, gol, può dare assist, lavora per la squadra. Penso che la squadra migliori. Memphis sta bene nel gruppo, il gruppo sta bene con lui e lui si sta integrando bene. È anche più facile quando giochi bene e questo aiuta molto».