Il Barcellona ha perso ancora una volta Ousmane Dembélé per infortunio: le condizioni del francese

Ancora un infortunio per Ousmane Dembélé del Barcellona. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo il giocatore francese si è fermato per un allungamento del semimembranoso della coscia sinistra.

L’infortunio non sembra grave e le condizioni di Dembélé verranno monitorate nel tempo per capire quando potrà tornare disponibile per il Barcellona.