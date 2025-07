Barcellona, Flick ha deciso! Ecco chi sarà il portiere titolare dei blaugrana per la prossima stagione

Barcellona, Flick ha preso una decisione! Ecco chi sarà il portiere titolare dei blaugrana per la prossima stagione sportiva

Il Barcellona ha scelto il suo nuovo numero uno: Joan Garcia sarà il portiere titolare per la stagione 2025-2026. L’estremo difensore spagnolo, classe 2000, arriva dall’Espanyol dopo un’operazione da 25 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2031, segno della fiducia a lungo termine che il club ripone nel suo talento.

Dopo una stagione complicata tra i pali, segnata dalle rotazioni tra l’ex Juve Wojciech Szczęsny, esperto portiere polacco, e Iñaki Peña, prodotto della cantera blaugrana, durante l’assenza prolungata di Marc-André ter Stegen per infortunio, la dirigenza ha deciso di cambiare rotta. Il nuovo corso punta su Garcia, portiere dotato di grande reattività, buone letture di gioco e leadership in area di rigore.

Il tecnico Hansi Flick, ex allenatore della nazionale tedesca e noto per il suo approccio tattico rigoroso, ha espresso forte apprezzamento per le qualità di Garcia, già in allenamento da alcune settimane con lo staff tecnico del club. Secondo quanto riportato da Sport, la decisione nasce da una strategia precisa: garantire stabilità e freschezza a una posizione chiave, affidandosi a un profilo giovane ma già esperto.

Nel corso della sua presentazione ufficiale, Garcia ha dichiarato: “Voglio migliorare, vincere e raggiungere grandi traguardi con il Barcellona”, un messaggio chiaro di ambizione e dedizione. A testimoniare la fiducia reciproca tra club e giocatore, è stato cruciale l’incontro tra il direttore sportivo Deco, l’agente Juanma López e l’avvocato Ramón Valencia, volto a definire gli ultimi dettagli del contratto.

Con l’avvio della nuova stagione alle porte, il Barcellona sembra aver trovato in Joan Garcia la soluzione definitiva per la porta. Il giovane portiere è chiamato a raccogliere l’eredità di ter Stegen, colonna del club negli ultimi anni, e promette di dare nuovo slancio a una squadra in cerca di continuità e successi.