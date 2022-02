ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Barcellona, c’è il piano B se salta Haaland. La concorrenza del Real Madrid spinge la dirigenza catalana a puntare su altri obiettivi

Erling Haaland è una vera e propria ossessione del presidente del Barcellona Joan Laporta, che in estate si prepara a fare all-in sul centravanti del Borussia Dortmund

Per ora, il norvegese non ha mostrato particolari segnali d’apertura verso i blaugrana. Inoltre, incombe la concorrenza dei rivali del Real Madrid, notoriamente più in salute dal punto di vista finanziario.

Da qui, Sport rivela la presenza di un piano B per il Barcellona. I fondi stanziati per un acquisto super-top come sarebbe Haaland, sarebbero destinati a due ottimi prospetti: Alexander Isak (22), attaccante della Real Sociedad, e il difensore del Siviglia Jules Koundé (23).

Se il primo nome sembra più vicino, sul francese c’è la forte concorrenza del Chelsea.