Barcellona, potrebbe ricomporsi la coppia Xavi-Iniesta: «Non è impossibile»

Xavi e Iniesta insieme al Barcellona? Di certo per i tanti amanti del calcio sarebbe come un ritorno al passato e suggestivo soprattutto anche se solo in panchina. Le dichiarazioni a Sport dell’ex centrocampista blaugrana:

«Non è impossibile ma è molto difficile che io possa tornare al Barcellona. Vedremo. Il mio augurio è che la squadra torni a vincere. Il mio futuro ancora non lo so ma un giorno mi piacerebbe tornare qui».