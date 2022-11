Barcellona, Iniesta: «Ritorno di Messi? La vedo difficile»

Barcellona, le parole di Andres Iniesta sul ritorno di Messi e su Xavi: «Non credo possa tornare. Xavi ha portato un evoluzione positiva»

Andres Iniesta ha rilasciato un’intervista ad AS. Di seguito le sue parole sul Barcellona e sul possibile ritorno di Messi ai blaugrana.

MESSI – «Sinceramente vedo difficile che Messi possa tornare, ma non sono né Laporta né Leo. Quindi non posso sapere cosa succederà in futuro».

XAVI – «Da quando al Barcellona è arrivato Xavi penso ci sia stata un’evoluzione in positivo. La rosa è completa in ogni reparto. Champions? Per passare avrebbe dovuto vincere una gara almeno tra Bayern e Inter ma questo non è successo. Si parla di fallimento ma credo sia eccessivo. Sicuramente è una forte delusione, come altre che sono arrivate in questi anni. Credo siano stati commessi degli errori e ci sono anche state altre sconfitte pesanti come quella contro la Roma».