Barcellona, inizia a delinearsi lo staff di Xavi

Xavi sempre più vicino alla panchina del Barcellona. Ecco quale dovrebbero essere gli assistenti presenti nel suo staff

Ufficializzato l’esonero di Koeman, il Barcellona è in cerca di un nuovo allenatore. Favorito alla successione del tecnico olandese è Xavi, pronto a tornare in blaugrana in una nuova veste.

Come riferito da Sport, l’ex centrocampista spagnolo dovrebbe portare con sè il fratello Oscar e Sergio Alegre come assistenti, oltre ad Ivan Torres nel ruolo di preparatore atletico.