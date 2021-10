Allenatore Barcellona, Xavi non prima della sosta: Capellas tecnico ad interim

Il Barcellona punta tutto su Xavi come prossimo allenatore, ma non prima della sosta per le Nazionali di novembre. Albert Capellas sarà tecnico ad interim

Nella serata di ieri è arrivato l’esonero di Ronald Koeman dalla panchina del Barcellona. Da quel momento, ma presumibilmente molto, prima la macchina blaugrana si è messa in moto per portare in Catalogna Xavi. La leggenda del Barça è però sotto contratto in Qatar, l’accordo c’è già ma lo spagnolo dovrebbe arrivare solo nel corso della sosta per le Nazionali di novembre.

Il tecnico ad interim quindi, come riportato da RAC 1, sarà Albert Capellas, coordinato del settore giovanile blaugrana, e non Sergi Barjuan, allenatore del Barcellona B, come si era inizialmente pensato.