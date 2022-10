Sneijder: «Barcellona Inter? Occasione di vivere un’altra notte magica»

Wesley Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida contro il Barcellona di Champions a La Gazzetta dello Sport

BARCELLONA INTER – «A San Siro i nerazzurri hanno meritato la vittoria. Si vedeva che lo stadio era in una di quelle serate magiche che ricordo bene. Il risultato non è stato per niente casuale o fortunato. Camp Nou? Non so che ambiente ci sarà, ma l’Inter va in ogni stadio senza paura. Dodici anni dopo l’Inter ha l’occasione di rivivere un’altra notte magica».