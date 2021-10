Dopo il Classico perso, Koeman è stato assalito dai tifosi del Barcellona che hanno accerchiato la sua macchina

Il Barcellona perde il Classico contro il Real Madrid e ai tifosi blaugrana non è andata giù la sconfitta. Dopo la partita è stata presa d’assalto la macchina di Koeman.

La salida de Koeman del estadio…. Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

L’allenatore del Barcellona non sta vivendo un gran momento e la contestazione ora su di lui infuria dopo i risultati molto deludenti dell’ultimo periodo. La vittoria in Champions è già alle spalle, quella contro il Real Madrid era una partita da non perdere per i blaugrana.