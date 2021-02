Barcellona, Koeman: «Messi è contento. Ma deve decidere»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del futuro di Leo Messi, il cui contratto scadrà al termine della stagione: le sue dichiarazioni

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del futuro di Leo Messi, il cui contratto scadrà al termine della stagione.

«Solo Leo può decidere il suo futuro. A me ovviamente piacerebbe se restasse qui per tanti altri anni e fosse felice. Perché se Leo è contento come lo è adesso dà grande qualità alla squadra e noi abbiamo bisogno di lui. Il futuro è nelle sue mani».