Barcellona-Milan: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al M&T Bank Stadium l’incontro amichevole Barcellona-Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al M&T Bank Stadium di Baltimora va in scena la partita amichevole Barcellona-Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Iñaki Peña; Hector Font, Sergi Dominguez, Lenglet, Martin; Bernal, Casadó; Araujo, Pablo Torre, Vitor Roque; Victor. Allenatore: Flick.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Nasti. Allenatore: Fonseca.

Orario e dove vederla in tv

Barcellona–Milan si gioca alle ore 01:30 di mercoledì 7 agosto. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.