Calzona su Barcellona Napoli: «Sarà la partita dell’anno per noi»

Le parole in conferenza stampa di Calzona prima della sfida tra il suo Napoli e il Barcellona. Ecco le dichiarazioni

«La partita di domani è importantissima, è la partita dell’anno. Dobbiamo recuperare anche in campionato, quindi passare il turno deve essere uno stimolo in più, non solo a livello societario ma anche di entusiasmo. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti. Il Napoli deve giocare alla pari con ogni avversario e cercare di vincere le partite. Il percorso non è assolutamente finito, abbiamo ancora tanto da fare come io vorrei»