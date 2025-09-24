Barcellona, nuovo stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi

Barcellona, nuovo grande stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi. Tutti gli aggiornamenti

Brutte notizie per il Barcellona e per i tifosi blaugrana: Pablo Páez Gavira, detto Gavi, centrocampista classe 2004 e uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo, dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. Il giovane, già vittima in passato di gravi infortuni, ha riportato un nuovo problema al ginocchio che lo costringerà a uno stop stimato tra i quattro e i cinque mesi.

Un talento frenato dagli infortuni

Gavi, che a soli 21 anni è già un punto fermo del Barça e della nazionale spagnola, aveva subito due anni fa la rottura del legamento crociato, un infortunio che lo aveva tenuto fuori per diversi mesi e che gli aveva impedito di partecipare a competizioni internazionali di rilievo. Ora, dopo appena due presenze in questa stagione, il centrocampista andaluso deve fare i conti con una nuova tegola: una lesione al menisco mediale.

La diagnosi e l’intervento chirurgico

In un primo momento si era parlato di uno stop relativamente breve, circa tre settimane. Tuttavia, gli esami più approfonditi hanno evidenziato una situazione più complessa del previsto. Come riportato da Mundo Deportivo, i medici del club hanno deciso di sottoporlo a un’artroscopia, durante la quale il menisco è stato suturato per preservarne la funzionalità.

Il comunicato ufficiale del Barcellona conferma i tempi di recupero: “Il giocatore della prima squadra Pablo Páez Gavira è stato sottoposto ad artroscopia per risolvere una lesione al menisco mediale. I tempi di recupero sono stimati in circa 4-5 mesi”.

Rientro previsto nel 2026

Considerando i tempi di recupero, Gavi non potrà tornare in campo prima di febbraio. Successivamente, sarà necessario un ulteriore periodo di riatletizzazione per ritrovare la piena condizione fisica. L’obiettivo del club e dello staff tecnico, guidato da Hansi Flick, è quello di reintegrarlo gradualmente, evitando rischi di ricadute.

Le speranze per il futuro

La sfortuna sembra accanirsi contro il giovane talento, che già aveva dovuto rinunciare all’Europeo vinto dalla Spagna a causa del precedente infortunio al crociato. Ora l’auspicio è che possa recuperare al meglio per tornare protagonista sia con il Barcellona sia con la nazionale, in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il Barça, intanto, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più dinamici e creativi, capace di unire qualità tecniche e intensità agonistica, caratteristiche che lo hanno reso uno dei centrocampisti più apprezzati della nuova generazione.