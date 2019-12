Barcellona, per il dopo Valverde si pensa a Henry

Barcellona, in casa catalana si pensa già ad un sostituto per Valverde, nel caso in cui il tecnico non dovesse rinnovare

Valverde è per il momento saldamente alla guida della panchina del Barcellona ma non è detto che rimanga anche per la prossima stagione. Come riporta il quotidiano Sport infatti il tecnico ha l’opzione di rinnovo per un altro anno ma nel caso in cui non si troverà un accordo di pensa già ad un sostituto.

Uno dei papabili è proprio un ex Barcellona ovvero Thierry Henry che ora siede sulla panchina dei Montreal Impact in MLS.