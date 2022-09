Barcellona, Pedri: «C’è sempre pressione, ma vogliamo vincere»

Le parole di Pedri: «Al Barcellona c’è sempre pressione e anche in Nazionale, possiamo vincere tutto e lotteremo per farlo»

Il baby talento del Barcellona e della nazionale spagnola, Pedri, ha parlato ai microfoni di Sport. Di seguito le sue parole.

SCORSA STAGIONE – «La scorsa annata è stata difficile a livello personale e collettivo. Non è stata come avrei voluto. Quando arrivano gli infortuni ti chiedi tante cose, come sono nate, cosa puoi fare per migliorare. Ora lavoro molto sul fisico, devo ancora migliorare, ma piano piano aggiungo piccole dosi nell’allenamento quotidiano».

ASPETTI DA MIGLIORARE – «In campo devo entrare più in area, devo imparare a prendere sempre la decisione giusta e lavorare sodo per la squadra. Poi per esempio contro il Bayern ho fallito delle occasioni che non si possono perdonare. Al Barcellona c’è sempre pressione e anche in Nazionale, possiamo vincere tutto e lotteremo per farlo»